«L’avion a fait n’importe quoi»: panique à l’atterrissage dans un Boeing d’Air France (vidéo)

C’est un enregistrement audio inquiétant qui a été diffusé le 5 avril sur Twitter par le compte Breaking Aviation News & Videos. On y entend des échanges entre l’équipage d’un Boeing 777 d’Air France reliant New York à Paris et une tour de contrôle. On comprend que c’est la panique dans l’appareil, qui est en phase d’atterrissage à l’aéroport Charles de Gaulle.

« Stop, stop », peut-on entendre de la part d’un des pilotes qui s’adresse à son collègue d’une voix stressée. « Je vous rappelle », dit-il ensuite à la tour de contrôle, « On a remis les gaz, 4.000 pieds (environ 1.300 mètres, ndlr), on va les maintenir, on va vous rappeler ». Quelques instants plus tard, après avoir visiblement repris la situation en main, le pilote reprend contact avec la tour de contrôle : « On a remis les gaz donc, problème de commandes de vol, l’avion a fait à peu près n’importe quoi ». L’équipage a finalement pu atterrir sans accroc, après s’y être repris à deux fois.