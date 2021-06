Scène folle dans un avion: des passagers ligotent un homme qui voulait faire atterrir l’appareil (vidéo)

Un vol entre Los Angeles et Nashville a été le théâtre d’une scène plutôt folle vendredi. En effet, peu de temps après le décollage, rapporte notamment CNN, un passager s’est levé de son siège pour se diriger vers le cockpit de l’avion. Selon les autres personnes à bord, l’homme s’est ensuite mis à marteler la porte du poste de pilotage pour qu’on la lui ouvre.

Rapidement, les passagers de l’appareil ainsi que des membres du personnel de bord ont essayé de neutraliser l’individu, comme on peut le voir dans des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. Plaqué au sol et maintenu par plusieurs personnes, le passager a été ligoté à l’aide de colsons. Sur les images, on peut l’entendre crier à plusieurs reprises « Stoppez l’avion ».

Face à la situation, le vol a dû être interrompu et l’avion a atterri d’urgence à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. L’homme ligoté a été sorti de l’appareil, et arrêté par le FBI directement à l’aéroport. À l’heure actuelle, les motivations de l’individu sont inconnues, mais une enquête a été ouverte par la police fédérale.

Les autres passagers ont pu reprendre leur voyage après l’arrestation, moyennant quelques heures d’attente. Mais ils restent marqués par la scène qui s’est déroulée sous leurs yeux, certains la qualifiant de « terrifiante ».