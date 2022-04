Un cadreur des «12 coups de midi» surpris en train de regarder un match de foot en pleine émission (vidéo)

Le métier de cadreur sur le plateau des « 12 coups de midi » est-il un job ennuyant ? On pourrait le penser, depuis qu’une séquence cocasse a été diffusée ce jeudi dans l’émission de Jean-Luc Reichmann.

« Il se tape le match de foot, il vient de se faire gauler. Je le crois pas ! », a ajouté l’animateur, taquin et amusé, sous le rires des candidats du jour et du public et devant le cadreur, quelque peu gêné.

Une séquence que Jean-Luc Reichmann s’est empressé de diffuser sur ses réseaux sociaux, et qui a bien fait rire ses abonnés. « Lorsque Louis, notre cadreur, doyen des intermittents du spectacle, se fait gauler en regardant un match de foot pendant qu’il travaille ! », a-t-il commenté.