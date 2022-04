Meghan Markle et le prince Harry font face à un taux de popularité en baisse

Leur interview d’Oprah Winfrey et leur déclaration sur la situation en Afghanistan auraient eu des répercussions sur la popularité du couple. Un récent sondage effectué auprès de la population britannique démontre que celle-ci est au plus bas.

Ipsos a dévoilé ce jeudi 7 avril le sondage qui classe les membres de la Famille Royale Britannique du plus populaire au moins populaire. Alors que la reine Elizabeth II est toujours en tête du classement, le prince Harry et Meghan Markle sont un peu moins dans le coeur des Britanniques. Selon un sondage de la société YouGov, ils font face à un taux de popularité en baisse. Aujourd’hui, seulement 34% de la population est favorable au duc de Sussex, contre 43 % en avril et 26% pour la duchesse, contre 29 % en avril.

Cette baisse serait due à leur interview avec Oprah Winfrey et leurs déclarations sur un membre de la famille royale qui avait fait un commentaire raciste sur la couleur de peau de leur fils Archie. Le couple est également blâmé pour d’autres raisons comme « leurs déclarations concernant la pandémie et le retrait de l’armée américaine en Afghanistan ». Harry et Meghan ont en effet été vivement critiqué pour leur communiqué, publié sur le site de leur fondation, Archewell, pour déplorer des crises internationales sans véritablement passer à l'action.