Meghan Markle victime d’un accident de voiture: un téléfilm suscite la polémique avec une scène «de mauvais goût»

La chaîne Lifetime a dévoilé récemment la bande-annonce de son dernier téléfilm : « Harry & Meghan : Escaping The Palace ». Le média n’en est pas à son coup d’essai en matière de film sur le prince Harry et Meghan Markle, puisque deux autres téléfilms les concernant ont déjà été publiés sur la rencontre du couple, et sur leur première année de mariage.

Mais cette fois, le nouveau long-métrage, qui reviendra sur la prise de distance des parents d’Archie et Lilibet avec la famille royale, fait déjà polémique, alors que seuls de brefs extraits en ont été publiés jusqu’à maintenant. Une scène exposée dans la bande-annonce fait notamment couler beaucoup d’encre : celle où Meghan Markle est victime d’un violent accident de voiture. Dans le trailer, on la voit couchée sous une voiture, et cette séquence ne passe pas aux yeux des internautes, même si on s’aperçoit ensuite que l’accident n’a eu lieu que dans un rêve du prince Harry. Ces images rappellent en effet l’accident qui a coûté la vie à la princesse Diana, la maman de William et Harry.