Meghan Markle donne sa première interview depuis celle avec Oprah Winfrey

En mars dernier, Harry et Meghan faisaient trembler la monarchie britannique avec leur rendez-vous polémique avec Oprah Winfrey. Alors quand il s’est avéré que la duchesse de Sussex avait accordé une interview à la radio nationale américaine, la NPR, peu avant son accouchement, les tabloïds britanniques se sont montrés très impatients de l’entendre. Finalement, la publication de l’enregistrement audio ce dimanche montre que Meghan n’a pas du tout évoqué les tensions de la famille royale mais son nouveau livre, très inspiré par sa vie avec Harry et Archie.

L’histoire d’une famille normale

L’ouvrage en question est destiné aux enfants et s’intitule « The Bench », en référence au banc qu’elle avait offert à Harry lors de la fête des pères pour y passer de bons moments avec Archie. « Dans cette histoire, j'observe l'amour entre mon mari et notre fils, imaginant ce qu'il pourrait se passer alors qu'ils passent de plus en plus de moments ensemble et qu'ils prennent de l'âge. D'une blessure au genou à une peine de cœur, ils se retrouvent toujours sur ce banc pour nouer des liens », explique-t-elle.

« The Bench » illustre ainsi plusieurs « souvenirs personnels et des anecdotes » sur leur vie à trois, alors que Lilibet n’était pas encore née. « C'est une histoire d'amour [...] de grandir avec quelqu'un et d'avoir cette connexion et cette confiance profonde pour que, que ce soit dans les bons ou les mauvais moments, vous sachiez que cette personne est à vos côtés », ajoute Meghan Markle.

La duchesse précise aussi que ce livre est pensé afin qu’il soit le plus inclusif possible. « Quand j'étais petite, je me souviens tellement bien du sentiment de ne pas sentir représentée. J'espère que chaque enfant ou chaque famille qui ouvrira ce livre pourra s'y reconnaître, que ça veuille dire porter des lunettes, avoir des taches de rousseur, une certaine morphologie, ethnicité ou une religion différente ».

L’accueil réservé à l’ouvrage a été très différente de part et d’autre de l’Atlantique. Aux USA, il s’est hissé en tête des best-sellers du New York Times. Deux semaines après sa publication, il est le livre pour enfants le plus vendu sur Amazon et est encore 15e dans le classement général. Par contre, au Royaume-Uni, il n’a pas réussi à atteindre le top 50 des ventes de livres.