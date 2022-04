«C’est un chien!»: Jean Lassalle s’emporte et insulte un journaliste en pleine interview (vidéo)

« C’est un chien ! (…) Comment me connaît-il cet homme-là ? Vous portez des jugements aussi graves, ce n’est pas digne ». Jean Lassalle, le candidat à l’élection présidentielle, s’est emporté en direct sur Franceinfo le mercredi 6 avril.

La raison, un édito réalisé par le journaliste Renaud Dély intitulé « Nicolas Dupont-Aignan et Jean Lassalle, le complotiste des villes et le complotiste des champs ». Dans ce texte, le journaliste affirme notamment que Lassalle « verse volontiers dans le populisme le plus radical ». « Il défend une « France authentique » contre une autre qui serait factice. Il veut mettre un « coup de boule à la presse » et « un coup de pied au cul des politiques » !