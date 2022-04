Après des accusations de plagiat, Ed Sheeran filme ses séances d'écriture

La star de la pop britannique Ed Sheeran a indiqué enregistrer toutes ses séances d'écriture de chansons pour éviter des poursuites pour plagiat, après avoir obtenu gain de cause cette semaine dans une affaire autour de son mégatube « Shape Of You ».

« On a des réclamations pour des chansons, on peut répondre: voici la bande, regardez et vous verrez qu'il n'y a rien », a-t-il rapporté.

« Pour moi, la meilleure sensation dans le monde, c'est l'euphorie qui vient avec la première idée quand on écrit une bonne chanson », a-t-il ajouté. « Cette sensation, maintenant, c'est devenu: « oh attends, arrêtons nous un instant ». On se retrouve à y réfléchir à deux fois ».

Mercredi, la Haute Cour de Londres a débouté deux auteurs-compositeurs qui l'accusaient de plagiat pour « Shape of You », titre le plus vendu au monde en 2017, affichant aussi 3 milliards d'écoutes sur Spotify et presque 6 milliards de vues sur YouTube.

Le juge Antony Zacaroli a estimé qu'il n'avait pas copié ni « délibérément », ni « inconsciemment », une partie de la mélodie de la chanson « Oh Why » (2015) de Sami Chokri et Ross O'Donoghue.

Selon le juge, il y a des « similarités évidentes » entre les deux chansons, avec une mélodie issue notamment de la gamme pentatonique mineure comme « d'innombrables chansons de la pop, rock, folk et blues », mais aussi des « différences importantes ».

Ce n'est pas la première fois que l'artiste est poursuivi pour plagiat. Il était par exemple parvenu à un accord financier aux Etats-Unis avec des auteurs qui lui reprochaient d'avoir plagié leur chanson « Amazing » pour son titre « Photograph », ce qu'il a dit regretter.