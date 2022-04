Présidentielle française: qui sont les conjoint(e)s des candidats à l’élection? (photos)

Petit tour d’horizon de ceux et celles qui partagent la vie des douze candidat(e)s à l’élection présidentielle française.

Conjoint de l’ombre ou partenaire bien connu de la vie publique : on vous en dit un peu plus sur ceux qui partagent la vie des douze candidats à l’Élysée.

Alors que le premier tour de l’élection présidentielle française se déroule ce dimanche 10 avril, voici un petit coup d’oeil sur ceux et celles qui pourraient devenir officiellement, le 13 mai prochain, « Première dame » ou « Premier homme » de France.

Emmanuel Macron

Le président français, ce n’est un secret pour personne, partage sa vie avec celle qui fut sa prof au lycée, Brigitte Macron (née Brigitte Trogneux). De 24 ans l’aînée du chef d’État, l’actuelle Première dame de France a trois enfants, mais aucun avec Emmanuel Macron. Brigitte Macron, principale conseillère du Président, est également grand-mère de sept fois.

Marine Le Pen

Fille de Jean-Marie Le Pen, la présidente du Rassemblement national affirme être aujourd’hui célibataire. Avant cela, Marine Le Pen a été mariée deux fois, et de son premier mariage, avec le chef d’entreprise Franck Chauffroy, sont nés trois enfants : une fille de 24 ans et des jumeaux (une fille et un garçon) de 23 ans.

Jean-Luc Mélenchon

Le candidat de La France insoumise fait partie de ceux qui en dévoilent peu sur leur vie privée. Il a récemment réaffirmé qu’il était célibataire, même si plusieurs médias lui prêtent une idylle avec sa conseillère Sophia Chirikou. Une relation que Jean-Luc Mélenchon n’a jamais confirmée. Seule femme de son entourage qu’il évoque parfois, sa fille Maryline (48 ans), née de son union avec Bernadette Abriel, qui est également active en politique.

Éric Zemmour

C’est à la fin de l’année 2021 que les rumeurs d’une relation amoureuse entre Éric Zmmour et sa collaboratrice Sarah Knafo, âgée de 28 ans, ont commencé à fleurir dans la presse people. Rumeurs que le candidat d’extrême droite a confirmées en janvier 2022. Celle qui était initialement sa conseillère est donc depuis plusieurs mois maintenant sa compagne.

Avant cela, Éric Zemmour a été marié à Mylène Chichportich, avec qui il a eu trois enfants.

Valérie Pécresse

Le conjoint de la candidate Les Républicains est un dénommé Jérôme Pécresse, qu’elle a épousé en 1994. L’homme est un polytechnicien président de l’entreprise française Alstom Renewable Power. Ensemble, Valérie et Jérôme Pécresse ont trois enfants, dont on ne sait pas grand-chose.

Yannick Jadot

Père deux enfants d’une vingtaine d’années, Yannick Jadot n’est plus en couple avec la mère de ceux-ci. Depuis 2017, il partage la vie de la journaliste Isabelle Saporta. Spécialisée dans les questions environnementales, elle est également chroniqueuse sur Europe 1 notamment.

C’est d’ailleurs dans le cadre de son travail qu’Isabelle Saporta a rencontré Yannick Jadot, sur le plateau de BFMTV où elle était chroniqueuse et lui invité.

Fabien Roussel

Le candidat du Parti communiste français file le parfait amour avec une femme nommée Dorothée, dont on ne connaît pas le nom de famille mais bien le visage, que Fabien Roussel n’hésite pas à afficher sur les réseaux sociaux. L’élue de son coeur est fonctionnaire et forme avec Fabien Roussel une famille recomposée avec cinq enfants.

Jean Lassalle

Très discret sur sa vie privée, Jean Lassalle ne parle que rarement de sa famille. Il partage la vie de Pascale, avec qui il est marié depuis de nombreuses années. Parents de quatre enfants, le candidat et sa femme vivent tranquillement dans les Pyrénées-Atlantiques. C’est tout ce que l’on sait sur le couple.

Nicolas Dupont-Aignan

Le président de Debout la France a épousé en 1990 l’avocate Valérie Vecchierini, qui est devenue depuis lors l’assistante parlementaire de son mari. Ensemble, ils ont eu deux filles, Victoire et Sixtine, âgées respectivement de 31 et 28 ans.

Anne Hidalgo

Depuis 2004, la maire de Paris est l’épouse de Jean-Marc Germain. Avec l’homme politique, ancien député, Anne Hidalgo a un fils, prénommé Arthur et né en 2001. Les deux tourtereaux se sont rencontrés en 1999 au ministère de l’Emploi et de la Solidarité de Martine Aubry. Ils ont d’ailleurs gardé leur relation secrète durant deux ans, confiait Anne Hidalgo à Karine Lemarchand en novembre dernier, dans l’émission « Ambition intime ».

Avant de rencontrer Jean-Marc Germain, la maire de Paris a été mariée à un certain Philippe, père de ses deux premiers enfants.

Philippe Poutou

Voilà un autre candidat qui parle peu de sa vie privée. On sait simplement que Philippe Poutou partage sa vie avec Béatrice, la mère de ses deux enfants. Enseignante dans une école maternelle, Béatrice est une militante du Nouveau Parti anticapitaliste (NPA), le parti de son mari.

Nathalie Arthaud

La candidate de Lutte ouvrière est sans aucun doute celle qui cache le mieux sa vie privée. Il y a quatre ans d’ici, elle avait confié sur le plateau de Jean-Jacques Bourdin vivre dans un appartement à Paris avec son compagnon, à propos duquel elle n’a donné aucune information.

Nathalie Arthaud n’a pas d’enfant.