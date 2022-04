La petite fille en rouge dans «La Liste de Schindler» vient en aide aux réfugiés ukrainiens en Pologne

L’actrice de 32 ans aujourd’hui, a décidé de venir en aide en Pologne. Elle participe à l’accueil des réfugiés ukrainiens qui traversent la frontière. C’est sur Instagram qu’Oliwia Dabrowska partage une image de son personnage dans le film. Aux couleurs du drapeau ukrainien, l’actrice écrit à propos de la petite fille : « Elle sera toujours le symbole de l’espoir. Faisons-la revivre ».

Dans des posts suivants, Oliwia Dabrowska demande de l’aide : « Nous avons besoin de votre aide ici à la frontière polono-ukrainienne. Chaque petit geste compte : nous avons besoin de dons matériels et financiers, vous pouvez aussi vous porter volontaire pour aider en personne. La situation est dramatique ; Je suis aussi bénévole ici, à la frontière, et je l’ai vu de mes propres yeux… », écrit-elle.

« Personne ne peut imaginer ce cauchemar »

La jeune femme ajoute dans un autre post : « Aujourd’hui, la Russie a bombardé Yavoriv. À seulement 20 kilomètres de la Pologne. Si proche ! J’ai peur, mais cela ne fait que me motiver davantage à aider les réfugiés ». Elle y témoigne aussi des rencontres qu’elle fait sur le terrain et des actions menées. Elle rapporte notamment l’histoire d’une mère ukrainienne et de ses deux enfants. Tous les trois voulaient se rendre dans une ville non loin de la frontière allemande : « Habituellement, nous transportons des réfugiés dans notre région, mais cette fois, nous ne pouvions pas simplement dire « non » », écrit-elle avant d’ajouter : « Ils voulaient désespérément rejoindre leur sœur. Ces enfants… mon Dieu, je peux à peine retenir mes larmes. Je ne peux pas vous dire tout ce que j’ai vu là-bas, parce que je n’ai pas les bons mots dans mon esprit… Personne, qui n’a jamais vu ça, ne peut imaginer ce cauchemar dans les yeux de ces gens ».

Selon le Haut Commissariat aux Réfugiés, plus de 4 millions de réfugiés ukrainiens ont fui leur pays. C’est plus que le nombre de réfugiés syriens, afghans et irakiens qui sont arrivés en 2015 en Europe. La Pologne accueille plus de 2,3 millions de réfugiés ukrainiens.