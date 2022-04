Présidentielle française: où suivre l’élection en télévision?

Sur TF1

Face à ce constat, TF1 a marqué les esprits en annonçant fin mars qu’elle ne consacrerait pas l’ensemble de sa soirée de dimanche à la présidentielle, une grande première. À 21h30, elle rediffusera le film « Les visiteurs », qui fait un carton d’audience à chaque passage télé.

« Les usages, les goûts et les attentes des téléspectateurs ont évolué », avait expliqué à l’AFP Thierry Thuillier, directeur général adjoint du pôle Information du groupe TF1, au moment de l’annonce. « En tant que chaîne leader (…) nous considérons que dans la partie chaude d’une heure et demie (à partir de l’officialisation des résultats à 20h, ndlr), on peut avoir donné l’intégralité des faits, des résultats, des réactions, des commentaires », avait-il poursuivi.

Après 21h30, la soirée électorale se poursuivra sur LCI, la chaîne info du groupe TF1.

Sur France 2

Sur France 2, « à aucun moment ne s’est posée la question » de raccourcir la soirée pour diffuser un film », a juré mardi le directeur des rédactions nationales de France Télévisions, Michel Dumoret, en présentant le dispositif pour les deux tours.

Mais « il faut clairement qu’on se réinvente dans l’écriture » de ces soirées, a-t-il concédé. Pour cela, France 2 veut « casser les codes » en misant à la fois sur une nouvelle scénographie, pensée un peu comme pour un spectacle, et sur des innovations numériques.

L’épicentre des soirées des deux tours ne sera pas le studio habituel, mais le gigantesque hall de l’immeuble de France Télévisions. Un plateau provisoire y a été construit, surmonté d’une caméra suspendue comme celles qui servent d’habitude aux retransmissions sportives.

Cela permettra de jouer avec l’immense espace du hall et des coursives en étage qui l’entourent, en intégrant dans ce décor des effets spéciaux numériques (par exemple pour présenter les candidats, leur score ou d’autres données chiffrées).

« Nous allons architecturer l’info (…), scénographier, raconter des histoires, être pédagogiques en utilisant cet outil », a déclaré Arnaud Vincenti, directeur artistique de l’information de France Télévisions. « C’est une manière de rajeunir nos téléspectateurs, de capter un nouveau public », selon M. Dumoret.

Sur BFMTV

Pour la chaîne française d’information en continu, Maxime Switek et Apolline de Malherbe tiendront l’antenne de 18h à 22h. « C’est la soirée de l’année où BFM déploie le plus de moyens », a confié Maxime Switek au Parisien ce dimanche. C’est pourquoi BFMTV déploiera 35 équipes de journalistes dans les QG des différents candidats, rapporte le quotidien.

Sur les autres chaînes

Les autres grandes chaînes généralistes, France 3 et M6, mettront fin à leur soirée du premier tour à 20h50 et 21h10, pour diffuser respectivement la série « Brokenwood » et le film « Astérix et Obélix : au service de sa Majesté ».

Pour Philippe Moreau Chevrolet, tout cela montre qu’on est « au bout d’un système ». Les soirées électorales traditionnelles, « c’est un jeu de chaises musicales » entre états-majors politiques qui passent d’une chaîne à l’autre, note-t-il. « On a l’impression d’avoir entendu ces discours dix fois, ce qui lasse beaucoup les gens ».

D’autant que « le public ne croit plus à la parole politique » et que cette élection-là « suscite beaucoup moins d’intérêt que les précédentes ». « Il y a un langage politique à réinventer à la télé », ajoute-t-il, en relevant que ces derniers mois, « les émissions politiques ont été à la peine en termes d’audience ».

Quel programme sur les chaînes belges ?

Sur LN24, Jim Nejman sera à l’antenne de18h à 22h ce dimanche pour commenter, accompagné d’experts, les résultats du premier tour de cette présidentielle.

Du côté des chaînes publiques, la RTBF n’a pas prévu d’émission en prime time pour le premier tour. Le JT de La Une sera néanmoins avancé (18h au lieu de 19h30) et organisé en direct depuis Paris. La Trois diffusera quant à elle dès 23h30 le direct de France Info.