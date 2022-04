Brigitte Macron: le bilan d’une Première dame qui s’est imposée

Quelques semaines après son arrivée à l’Elysée, Brigitte Macron a donc publié une charte de transparence, validée par Emmanuel Macron. Dans cette charte, le palais de l’Elysée et Brigitte Macron s’engageaient à publier chaque mois un compte rendu des activités de cette dernière en tant qu’« accompagnatrice du président ». La charte assurait aussi que les frais de fonctionnement de la Première dame ne devaient pas impacter le budget. Ainsi, elle n’a pas perçu de salaire de l’Elysée. Elle a bénéficié en 2021 d’un budget de 291.826 €. Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire notre article sur le comparatif des coûts entre le régime présidentiel français et la monarchie belge .

Elle devait remplir quatre principales missions dont « assurer la représentation de la France, aux côtés du Président de la République ». Brigitte Macron devait aussi « répondre aux sollicitations des Français et des personnalités françaises et étrangères qui souhaitent la rencontrer ». Une chose qu’elle a fait avec sérieux, puisque la Première dame a rapidement enregistré des records de popularité et a reçu plus de 25.000 courriers en 2021, qu’elle lit assidûment avec l’aide d’une équipe de sept personnes à temps plein.

Brigitte Macron était aussi en charge de « superviser la tenue des manifestations et réceptions officielles au sein du Palais de l’Elysée ». Enfin elle devait « soutenir, par son parrainage ou sa présence, des manifestations à caractère caritatif, culturel ou social (...) Quelques domaines sont indiqués : handicap, éducation, santé, culture, protection de l’enfance, égalité homme-femme ».

« Rester connectée au réel »

Brigitte Macron, accompagnée de trois personnes pour l’aider dans ses missions, a toujours insisté sur le fait de lire son courrier pour « rester connectée au réel » comme l’expliquait Pierre Olivier Costa, son directeur de cabinet. Une attitude qui lui permet de rester attentive aux prises de paroles d’Emmanuel Macron. Connue pour sa langue déliée, il est arrivé plusieurs fois de la voir reprendre, non sans hausser le ton des décisions de son époux. Plus de la moitié des Français seraient satisfaits de l’attitude de la Première dame, sa stratégie a donc bien porté ses fruits.

Brigitte Macron, ancienne professeur de lettre, est aussi retournée sur les bancs de l’école pour donner cours. 57 élèves ont profité de l’enseignement de l’épouse d’Emmanuel Macron à l’occasion d’un cours sur le théâtre à partir du 15 novembre 2019. Elle donnait cours à L’institut de vocations pour l’emploi, un centre de formation pour « grands décrocheurs ».

Rester audible et lutter contre les attaques

Plusieurs fois, la Première dame a été moquée par les Français. Sa différence d’âge avec le président a très souvent suscité les pics et les interrogations. Dernièrement en janvier, Brigitte Macron avait été la cible d’une vague de harcèlement et une fausse rumeur selon laquelle elle serait en réalité un homme a commencé à circuler.

Au micro de RTL, elle a tout de même décidé de répondre. Brigitte Macron était visiblement touchée, puisque ses détracteurs avaient changé son arbre généalogique : « Les trois quarts de la famille c’était bien, et d’un seul coup, on arrive à mon frère et je suis mon frère. Là, on touche à la généalogie de mes parents. C’est impossible ! ». Elle avait ajouté : « Moi, si je ne fais rien alors que ça fait quatre ans que je suis contre le harcèlement, je ne suis pas audible. ». La Première dame avait engagé des poursuites.

Très protectrice de son intimité avec Emmanuel Macron, Brigitte Macron s’était agacée d’apprendre la parution d’un livre sur leur histoire d’amour. Brigitte Macron aurait déclaré à la journaliste Gaël Tchakaloff : « Il ne faut pas y toucher, je ne veux pas que l’on parle de nous, je ne veux pas que notre couple soit exposé ».

L’histoire atypique du couple Macron entretient encore aujourd’hui le mystère et chaque nouvelle révélation comme la réaction des enfants de Brigitte Macron, permet d’en découvrir plus sur eux. La famille étendue de Brigitte et Emmanuel Macron montre en tout cas un soutien sans faille au président et nouveau candidat pour un second mandat comme on l’a vu lors de son premier et seul meeting de sa campagne.