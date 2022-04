Les petits-enfants de Brigitte Macron sortent une drôle de pancarte pendant un meeting

Samedi 2 avril, Emmanuel Macron a enfin donné son premier meeting de campagne devant 30.000 personnes rassemblées au Paris La Défense Arena. Pour l’occasion, sa famille avec celle de Brigitte Macron était présente pour le soutenir. Dans la fosse, les filles de Brigitte Macron, Tiphaine et Laurence et leurs enfants ont été aperçus.

Le couple Macron n’ayant pas eu d’enfants, Emmanuel Macron est naturellement devenu proche de ceux de son épouse et de ses petits-enfants. Finalement Emmanuel Macron est devenu le grand-père de sept petits-enfants qui lui apporte beaucoup de bonheur si on en croit les confidences de Brigitte Macron. Sur RTL, le 20 juin 2019, la Première dame avait déclaré : « Il se fait appeler Daddy. Il aime énormément les petits-enfants. L’autre jour, il était très ému. J’étais dans une pizzeria avec mon fils et deux de mes petits-enfants. Paul, qui a 5 ans, tout d’un coup prend le menu et le lit ! On ne savait pas qu’il savait lire. On ne sait pas comment il a appris à lire. Ça, c’est le genre de chose qui l’a enchanté. Ce sont des petites choses, mais les enfants nous donnent un bonheur infini ».