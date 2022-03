Quand la fille de Brigitte Macron a vu pour la première fois Emmanuel Macron: «C’est un fou!»

Le début de l’histoire entre Emmanuel et Brigitte Macron continue d’attiser la curiosité, à cause de la différence d’âge mais aussi de la relation professeur/élève qui était présente au départ. Le couple se confie rarement sur les détails de leur relation mais tient régulièrement à appuyer sur la solidité de leur lien et de la force qu’ils se donnent à eux deux.

À l’occasion d’une interview dans le magazine « Elle », Brigitte Macron est revenue sur la différence d’âge de 24 ans entre elle et son mari. La Première dame déclare : « C’est une plaisanterie entre nous, on ne vit pas un instant dans la différence d’âge (…) Donc les vingt ans d’écart, ce qui a pu être dit, c’est tellement rien. Bien sûr, on petit-déjeune, moi avec mes rides, lui avec sa fraîcheur, mais c’est comme ça. Si je n’avais pas fait ce choix, je serais passée à côté de ma vie ».