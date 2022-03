La fille de Brigitte Macron, Tiphaine Auzière, dément des propos sur son défunt père

La fille de Brigitte Macron et d’André-Louis Auzière a été choquée par un article publié par le magazine Paris Match.

Cette semaine, Paris Match a publié un article sur les relations qu’entretiennent Brigitte Macron, Première dame de France et Mimi Marchand, journaliste people proche des personnalités politiques et qui a participé à la communication de la campagne présidentielle en 2017. Dans cet article, des propos sur André-Louis Auzière, ex-mari de Brigitte Macron et décédé en décembre 2019, ont choqué leur fille cadette, Tiphaine Auzière, qui s’est exprimée pour démentir les propos sur son père.

Dans ses pages, le magazine écrit, entre autres choses, qu’André-Louis Auzière était devenu « dépressif, reclus dans une clinique psychiatrique » et que Mimi Marchand aurait « mis en place un système très prudent de surveillance de la chambre jusqu’à la mort de l’ex-mari de Brigitte Macron. »