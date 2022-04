Kristofer, le jeune Belge qui fait un tabac dans «N’oubliez pas les paroles» (vidéos)

Le jeune Liégeois est déjà adoré des téléspectateurs et même de Nagui !

« Épatant ! », « Incroyable », « Il m’a cloué le bec », « Fair-play rare », « On ne veut pas louper une seule émission », « Il va rester longtemps », « Un rayon de soleil », etc etc : sur les réseaux sociaux, les internautes ne tarissent pas d’éloges à propos du nouveau maestro de « N’oubliez pas les paroles », Kristofer.

Âgé de 24 ans, le jeune homme est un étudiant belge, originaire de Saint-Nicolas (Liège). Fan absolu de l’émission de Nagui – il connaît par coeur le parcours de tous les maestros de l’émission –, Kristofer a directement conquis le coeur des téléspectateurs. Survolté et ravi d’être sur le plateau de « N’oubliez pas les paroles », il danse en permanence et chante autant durant ses « prestations » que pendant celles de ses adversaires.