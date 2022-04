Kristen Stewart vend sa maison à Malibu: 8,5 millions de dollars (photos)

Kristen Stewart a donc baissé le prix, et remet sur le marché cette maison située au bord de l’Océan pacifique, pour la somme de 8,5 millions de dollars cette fois.

Cette propriété américaine, achetée par l’actrice en 2012, a de quoi plaire, avec sa vue imprenable sur l’océan et ses 538 mètres carrés. Elle possède cinq chambres et salles de bain, rapporte Le Figaro. Le tout se trouve dans le beau quartier de Latigo Beach, et est agrémenté d’un bel extérieur avec plusieurs terrasses.

Isopix

Isopix

Isopix

Avis aux amateurs !