Kim Kardashian serait menacée par une deuxième sextape

Son ex Ray J aurait encore une vidéo à partager. Depuis quelques mois, Kim Kardashian travaille avec des avocats pour éviter sa diffusion.

L’histoire recommence pour Kim Kardashian. Il semblerait que la star soit encore sous la menace de la publication d’une vidéo sextape. Pour rappel, c’est notamment suite à la fuite d’une première vidéo intime de Kim Kardashian avec Ray J en 2007, que cette dernière est devenue en partie connue. Quelques mois après, sa mère a lancé l’émission de téléréalité « L’Incroyable Famille Kardashian » qui a propulsé la jeune femme au rang de célébrité.

Mais aujourd’hui, la star ne veut pas revivre ce cauchemar de voir son intimité une fois de plus sur les réseaux sociaux. Selon The Sun, Kim Kardashian aurait déjà dépensé des centaines de milliers de dollars en frais d’avocat pour trouver un moyen d’empêcher Ray J de publier cette vidéo intime qui date aujourd’hui d’une vingtaine d’années. « Kim sait que Ray J a d’autres cassettes d’eux ensemble. Certaines de ces séquences seront extrêmement intimes. Mais la star a dit à ses avocats : « Il faudra me passer sur le corps pour que cela se reproduise » », assure le journal.