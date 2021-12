Kim Kardashian vient en aide à un routier condamné à 110 ans de prison pour un accident

Le 25 avril 2019, un terrible accident s’est déroulé non loin de Denver aux États-Unis. Un chauffeur de camion, dont les freins avaient lâché sur l’autoroute a provoqué un accident meurtrier. L’homme a été condamné à 110 ans de prison. De l’aveu du juge Bruce Jones, cette décision sévère est due aux contraintes des lois du Colorado.

Kim Kardashian a pris la parole sur Twitter pour remettre en cause ce jugement et demander la clémence pour le jeune chauffeur de camion de 26 ans, Rogel Aguilera-Mederos. Comme 4,5 millions de personnes qui militent pour une révision du procès, Kim Kardashian est revenue sur les conditions de l’accident et le préjudice que causent les lois du Colorado sur le jugement du jeune conducteur.