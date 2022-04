«Fast and Furious 10»: la famille s’agrandit avec une actrice de Marvel

L’actrice rejoint donc le casting avec Jason Momoa, qui sera le méchant de l’histoire, et Daniela Melchior, vue dans le rôle de la Ratcatcher dans « The Suicide Squad ». Pour le moment, l’intrigue de l’histoire est encore secrète. Difficile donc de connaître l’importance des rôles, à part pour Jason Momoa. Ce n’est pas la première fois que Brie Larson et Vin Diesel travaillent ensemble. L’acteur avait prêté sa voix à Groot dans les « Avengers : Engame ».

Une grande complicité

L’annonce s’est faite sur Instagram. Vin Diesel a posté une photo de lui avec Brie Larson en train de rire et en légende ce message : « Oui oui oui… Vous voyez cet ange au-dessus de mon épaule qui me fait rire et vous vous dites « c’est Captain Marvel ». Il y a clairement de l’amour et du rire dans cette image. Mais ce que vous ne voyez pas, c’est le personnage que vous allez découvrir dans Fast 10. Vous n’avez pas idée à quel point elle sera intemporelle et étonnante dans notre mythologie. Au-delà de sa beauté, de son intelligence… de son Oscar, il y a cette âme profonde qui ajoutera quelque chose que vous n’attendiez peut-être pas mais que vous allez désormais désirer. Bienvenue dans la FAMILLE Brie ».

L’actrice n’a évidemment pas manqué de partager sa réaction et à son tour de commenter : « Je ne vous explique pas à quel point je suis excitée à l’idée de rejoindre la famille Fast. Merci de m’accueillir avec tant de gentillesse et d’enthousiasme. J’ai hâte d’en partager plus avec vous (quand je le pourrai) ».

Le 10ème et 11ème en préparation

« Fast and Furious » enregistre des chiffres impressionnants. Le dernier volet de la saga avait battu des records au box-office américain malgré une sortie plusieurs fois décalée à cause de la crise sanitaire. Pour ce dixième film, d’autres stars sont attendues. Charlize Theron a été aussi annoncée par Jason Momoa dans le rôle de Cipher.