Le péché mignon du bibliothécaire belge Thomas Nouvelle

Ne dites pas à cet homme qu’il travaille à la bibliothèque du parquet général de la cour d’appel, il pense qu’il bosse à Poudlard ! Les rayonnages laqués qui envahissent les murs, les belles armoires plaquées de dorures, l’immense table de lecture qui invite à la réflexion… Dans ce décor suranné, parmi les manuels de procédure pénale et autres publications, Thomas Nouvelle, 40 ans, se sent dans son élément. Son rôle : dépouiller et notifier une trentaine de périodiques chaque semaine, à destination des magistrats. Il commence à travailler à 8 heures, les audiences prévues à 9 heures l’obligeant souvent à devoir trouver « en catastrophe » un article de référence ou un bouquin. Ses collègues sont tous juristes de formation, Thomas est le seul bibliothécaire de métier.