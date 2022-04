Essai de la BMW Série 2 Active Tourer: pour les familles

L’Active Tourer 2e génération n’a pas grand-chose à voir avec les Série 2 Coupé et Gran Coupé. Elle vise une clientèle familiale et, même derrière le volant, un nouveau profil de conducteur.

Bien que le segment des monospaces soit un peu en perte de vitesse par rapport à celui des SUV, BMW continue l’aventure avec son Série 2 Active Tourer. La raison principale ? Dans sa première génération, lancée en 2014, ce modèle avait amené une toute nouvelle clientèle à BMW. On appelle ça un « produit de conquête ». Et avec cette dernière version, le constructeur bavarois assume encore davantage le côté familial, pouvant encore ramener de nouveaux clients. Les deux premiers éléments qui nous permettent de confirmer nos dires sont les proportions et les aspects pratiques. Comme beaucoup d’autos modernes, la Série 2 Active Tourer a grandi : +32 mm de long. Bien qu’il reste « compact », le modèle s’approche des 4,4 mètres.