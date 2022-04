Air de familles: l’arrivée d’un deuxième enfant, un chamboulement

L’arrivée d’un nouvel enfant dans une famille est un événement qui va forcément influencer la vie de l’aîné. Il va perdre le statut d’enfant unique qu’il avait jusque-là et devoir apprendre à tout partager avec le nouveau ou la nouvelle venue. Cela peut provoquer, chez lui, des sentiments aussi divers que l’indifférence, la joie, la colère ou l’inquiétude. Alors quand le lui annoncer ? Il n’y a pas de bon ou de mauvais moment. Certains parents le feront dès le début, d’autres préféreront attendre que la grossesse soit bien installée. Cela dépendra aussi de ce qu’ils auront observé chez leur aîné. Certains enfants perçoivent en effet assez vite que « quelque chose » est en train de se passer. Ils se rendent compte que leur maman est plus fatiguée, parfois malade, ils saisissent des bribes de conversations, des regards… Et ils s’inquiètent.