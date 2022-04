Nouvel affront: Harry et Meghan de retour en Europe mais pas pour voir la reine Elizabeth II

C’est un nouvel affront du couple Harry et Meghan qui décide de finalement revenir en Europe. Cependant, aucune escale en Angleterre n’est prévue, ils se rendront aux Pays-Bas. Rien n’est dit sur la présence ou non des enfants avec eux.

Le prince Harry se rendra au Pays-Bas le 16 avril prochain pour les Invictus Games. Son épouse, Meghan Markle fera aussi partie du voyage. Et pour ajouter à l’affront de rentrer pour les Invictus Games et non pour l’hommage au prince Philip qui a eu lieu la semaine passée, le couple ne s’arrêtera pas en Angleterre pour revoir la famille royale.

Les Invictus Games ont été créés en 2014 sous l’initiative du prince Harry. Grande compétition sportive, elle doit mettre en avant les soldats et vétérans de guerre qui ont été blessés mais aussi les personnes souffrant de handicap. Pour l’occasion, le prince Harry sera donc présent pour l’ouverture des rencontres sportives. La dernière fois que le prince Harry s’est rendu en Europe, ce fut à l’occasion de l’hommage à sa mère, la princesse Diana en juin dernier. Le prince n’était pas resté très longtemps et avait échangé seulement quelques mots avec son frère, le prince William, pas de quoi apaiser les tensions entre eux deux.