Harry et Meghan snobés par la famille royale néerlandaise?

Meghan Markle et le prince Harry seront en Hollande pour les Invinctus Games, qui se déroulent du 16 au 22 avril. Ni tapis rouge ni réception royale ne sont prévus pour le couple même si le roi Willem-Alexander et la reine Maxima seront présents.

Cette visite en Europe est la première pour Meghan et Harry depuis le Megxit et elle « blesse profondément la reine Elizabeth », selon l'experte royale Angela Levin. « Meghan se joint à Harry parce qu'ils tournent le prochain documentaire de Netflix. Ils y vont avec des caméras, elle ne voudrait pas rater cette publicité. »

Meghan et Harry séjourneront d'ailleurs à l'hôtel plutôt que d'être accueillis par la famille royale néerlandaise, comme le veut pourtant la tradition.

Harry et Meghan pourraient avoir un statut VIP de la police néerlandaise. Ils pourraient dès lors être protégés par la police locale. Ou alors ils devront voyager avec leurs propres gardes de sécurité privés mais les autorités néerlandaises ont précisé que ceux-ci n'avaient pas le droit d'être armés. Harry ne s'est toujours pas remis de ne plus avoir droit aux gardes armés payés par les contribuables britanniques depuis qu'il a quitté ses fonctions royales. Il a déclaré ne pas se sentir en sécurité au Royaume-Uni sans eux. Il estime cette décision "illégale et injuste".