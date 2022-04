«Pékin Express»: Lucas et Nicolas reviennent sur leur aventure: «C’était un moment incroyable»

Les deux hommes déclarent d’entrée de jeu avoir vécu un moment incroyable au moment de la fin de la course : « Après des courses interminables, éprouvantes, fatigantes et stressantes sous une chaleur de plomb, c’était un moment incroyable. Découvrir qu’on allait être les premiers à arriver était indescriptible. Les trente jours de compétition sont remontés à la surface, j’ai revu ce par quoi on est passés. J’ai encore du mal à décrire ce moment, cela me donne des frissons… », se souvient Lucas. Pour Nicolas, c’est d’abord une pensée pour sa famille qui lui a traversé l’esprit : « Toute l’aventure m’est revenue en tête avec les paysages ou les personnes que nous avons rencontrées. Mais l’image centrale que j’ai eue à ce moment-là, c’est la photo de ma femme et de mes deux enfants. Ils m’ont accompagné tout au long de l’aventure et je leur ai d’ailleurs dit : « Je l’ai fait pour vous ». ».

Les frères belges ont dominé tout le long du jeu pour finalement remporter la grande aventure « Pékin Express » lors du sprint final de cette quinzième saison. Les deux hommes n’ont pas seulement remporté le jeu mais aussi le gain maximum de 100.000 euros et le record d’amulettes. Tout cela ne s’est pas fait sans difficulté évidement. Lucas et Nicolas sont revenus ensemble sur cette aventure à l’autre bout du monde, dans une interview pour le Figaro TV Magazine.

« Un combat de chaque instant »

Si l’aventure a paru simple en regardant depuis l’extérieur, les deux frères assurent que ce ne fut pas tous les jours facile, bien au contraire même. Lucas met en garde : « C’est une aventure où il faut être tout le temps concentré parce que la moindre faute d’inattention peut coûter très cher ». De son côté, Nicolas affirme que l’aventure n’a pas été « un long fleuve tranquille » : « Ça a été un combat de chaque instant. Certes, nous avons beaucoup gagné et nous avons eu une part de chance à certains moments mais ça n’a pas été un long fleuve tranquille. Les autres équipes se sont battues aussi et il a fallu être vraiment fort et costaud mentalement pour arriver à réaliser ce que l’on a fait. Au milieu de l’aventure, en Ouzbékistan, ça a été très compliqué pour nous ».

Au moment de la finale, les deux aventuriers n’ont cependant pas eu peur de leurs adversaires, Fanny et Jérémy, mais plutôt d’eux-mêmes comme l’explique Lucas au Figaro TV Magazine : « De manière générale, on n’avait pas peur des autres candidats mais de nous-mêmes car on savait que notre mental devait tenir face à la pression et au stress. On avait beau avoir un joli parcours, une erreur pouvait tout nous faire perdre ».

Des tensions entre candidats ?

À propos des tensions entre les candidats, Nicolas cherche à désamorcer la situation en assurant bien s’entendre avec tout le monde, malgré quelques qui « propos sortent alors qu’on ne voudrait peut-être pas les dire » : « Oui, il y a une rivalité avec eux mais il ne faut pas oublier que c’est un jeu, qu’on est sous pression, fatigués. (…) Il y a eu de la frustration de leur part mais je pense que si j’avais été à leur place, et que j’étais arrivé toujours derrière le même binôme, ça m’aurait cassé les pieds et j’aurais peut-être réagi comme eux. Honnêtement, on s’entend très bien. On a un petit groupe WhatsApp tous les quatre où on communique énormément. Il n’y a pas d’animosité entre nous ni de tension ».

Des projets pour la suite

Enfin la grande question tombe : que comptent-ils faire avec les gains qu’ils ont récolté pendant l’aventure, c’est-à-dire 100.000 euros ? Nicolas promet de « gâter » sa famille avec une idée plutôt intéressante : « Je vais gâter ma famille, ils le méritent bien. Ils m’ont laissé partir et ça n’a pas toujours été facile pour eux de ne pas savoir où j’étais. Surtout que je n’étais encore jamais parti loin d’eux plus de deux jours… On est très proches tous les quatre. Peut-être que nous allons voyager tous ensemble car nous ne sommes allés qu’en France. Pourquoi pas leur faire découvrir l’un des pays que nous avons traversés ? », glisse-t-il au Figaro TV Magazine. Lucas lui est déjà en train de planifier son beau mariage avec sa future épouse et regarde comment agrandir sa maison.