Anne-Sophie Lapix blessée par les attaques et son éviction du débat du second tour

La journaliste devait animer le débat de l’entre deux tours des élections présidentielles mais les deux candidats, Marine Le Pen et Emmanuel Macron ont tous les deux refusé qu’elle soit présente.

Ce fut la surprise cette semaine lorsque la journaliste Anne-Sopie Lapix s’est retrouvée évincée de l’animation des débats de l’entre deux-tours. En effet, les deux prétendants à la présidentielle française, Marine Le Pen et Emmanuel Macron ont fait en sorte que la journaliste se trouve exclue de l’animation du débat. Une décision surprenante et surtout très douloureuse pour la journaliste.

À l’occasion d’un portrait sur la journaliste dans Télérama, l’entourage d’Anne-Sophie Lapix explique qu’elle serait très touchée par son éviction de l’animation du débat et précise que « c’est vraiment dur pour elle ». Les deux candidats à la présidentielle ne souhaitaient pas voir la journaliste animer le débat suite à leur souvenir de 2017. Marine Le Pen et Emmanuel Macron s’étaient déjà écharpés lors des précédentes élections et s’étaient pliés au jeu du débat, qui avait été catastrophique pour les deux candidats. La journaliste avait été jugée comme trop piquante dans ses questions.