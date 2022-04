La photographe se fait épingler pour ses retouches sur la couverture de Rihanna dans «Vogue»

Mercredi 13 avril, Vogue partagé sur ses réseaux sociaux la séance détendue et hilarante qui a eu lieu avec la star Rihanna. Dans les vidéos, la star est à l’aise et rieuse. Elle pose dans des tenues spécialement pensées pour la mettre en valeur. Depuis l’annonce de sa grossesse, la chanteuse défend la liberté de s’habiller comme elle l’entend et veut faire tomber les clichés autour des femmes enceintes.

Vogue l’a très bien compris et a souhaité la mettre en couverture dans des tenues chics et excentriques. « Quand j’ai appris que j’étais enceinte, je me suis dit qu’il était hors de question que je fasse du shopping dans les rayons de vêtements de maternité. Je suis désolée, mais c’est vraiment trop amusant de s’habiller » explique d’ailleurs la star au célèbre magazine.