Rihanna: sans complexe et fière d’être enceinte (photos)

Il a une semaine Rihanna annoncait publiquement qu’elle attendait son premier enfant du rappeur ASAP Rocky, avec qui elle est en couple depuis 2019. On découvrait alors, la chanteuse toute souriante, vétue d’une doudoune rose qui dévoilait son ventre rond et en compagnie de son compagnon. Tous les deux se baladaient dans les rues de New York. Depuis l’annonce, la jeune femme de 33 ans ne se cache plus et affiche partout sans complexe ses nouvelles formes. Que ce soit sur Twitter ou Instagram, les clichés qu’elle a postés d’elle ont généré des milliers de likes en quelques heures à peine.

La naissance du bébé est prévue pour le printemps.