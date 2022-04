Julien Lapraille est devenu papa

Ça y est, le chef qui a été découvert dans l’émission « Top Chef » et qui désormais anime des chroniques sur RTL est devenu papa. C’est dans un post sur Facebook plein d’humour qu’il annonce la naissance de sa fille Lily.

« Après 9 mois de loyer impayé, une consommation excessive de sucreries, le chauffage et l’eau à disposition, sans aucun loyer payé, papa et maman ont fait appel à un huissier de justice pour constater les faits suivants : le jeudi 14 avril à 17h41 Lily Lapraille, 3,280kg et 50 cm a été priée de quitter les lieux ! » annonce-t-il.