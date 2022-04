Harry et Meghan sont arrivés radieux aux Invictus Game (photos)

Harry et Meghan sont arrivés pour la cinquième édition des Invictus Game à La Haye aux Pays-Bas. Leur visite est scrutée puisqu’elle marque le retour de Meghan et Harry en Europe depuis deux ans.

Cela fait deux ans que Harry et Meghan n’étaient pas revenus ensemble en Europe. Le couple royal est venu ouvrir les Invictus Game, l’équivalent des Jeux olympiques pour les vétérans de guerre et les personnes avec un handicap, créés par le prince Harry en 2014. Le prince se devait d’être présent pour cette cinquième édition qui a été plusieurs fois annulée à cause du Covid-19.

C’est main dans la main et souriant que le couple est apparu. Harry et Meghan ont fait un rapide détour à Londres avant d’arriver au Pays-Bas. Ils se sont rendus auprès de la reine Elizabeth II qu’ils n’avaient pas vu ensemble depuis presque deux ans. Le prince Charles et Camilla Parker Bowles étaient également présents. Ce passage de quelques heures chez la Reine n’avait pas été annoncé mais surtout, il a provoqué la colère de la presse britannique.