«Ils se servent de la reine pour Netflix»: la visite de Harry et Meghan très critiquée en Angleterre

C’était inattendu mais finalement Harry et Meghan ont fait un crochet par l’Angleterre pour rendre une visite surprise à la Reine avant de repartir pour les Pays-Bas. Le couple est de retour pour être présent aux Invictus Game, une compétition mise en place par le prince Harry. Le couple n’avait pas annoncé son détour par Londres. Alors quand l’information est parvenue, la presse britannique et internationale était partagée. À noter que la reine Elizabeth II avec le prince Charles et Camilla Parker Bowles ont été les seuls à recevoir cette visite. William et Kate devront attendre.

Le couple souhaite-t-il renouer les liens avec la famille royale ? Ou bien utilise-t-il la reine pour son documentaire Netflix ? C’est en tout cas ce que pense le DailyMail. Un expert royal, Tom Bower écrit dans le journal : « Je n’ai aucun doute sur le fait que tout ça a été organisé pour leur documentaire Netflix ». L’expert fait ainsi référence au contrat signé avec la plateforme de streaming pour pas moins de 100 millions de dollars. « Les conseillers de la reine ne sont parvenus à la protéger des pires diffamateurs de la famille royale, alors que les Sussex se servent d’une femme âgée et fragile pour booster leur crédibilité et leurs revenus », ajoute l’expert.