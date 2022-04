Le prince Harry et Meghan ont fait une promesse à la reine Elizabeth II

Harry et Meghan ont enfin revu ensemble la reine Elizabeth II depuis deux ans. Des retrouvailles aussi rapides qu’impromptues. Mais il semblerait selon des proches du Palais que le rendez-vous ait été « chaleureux et bon enfant ». Le prince Harry et son épouse étaient donc au château de Windsor face à la reine mais ils ont également rendu visite au prince Charles et Camilla Parker Bowles.

The Sun rapporte le témoignage d’une source proche de la famille royale qui a pu en savoir plus sur les échanges entre eux. Le couple aurait fait une promesse à la monarque. Harry et Meghan auraient assuré que la reine pourra bientôt serrer Archie et Lili dans ses bras lors d’une prochaine visite. « Le duc et la duchesse sont tous deux conscients que la reine vieillit et qu’elle a eu des problèmes de santé liés à son grand âge. Ils ont clairement fait savoir qu’ils prévoyaient certainement de retourner voir la Reine avec leur famille dans un avenir proche. l y a vraiment une volonté, autant que possible, que tout le monde se rassemble pour la Reine », a expliqué la source bien placée.