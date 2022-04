L’internaute à l’origine de la rumeur sur l’infidélité d’Asap Rocky envers Rihanna s’excuse et disparaît

Amina Muaddi défend son amie

Quand la rumeur est partie, la designer Amina Muaddi a partagé un texte sur les réseaux sociaux. Elle y dénonçait les mensonges qui ont été écrits : « Je dois parler, car cela n’est pas seulement dirigé vers moi, mais c’est lié aux personnes pour lesquelles j’ai beaucoup de respect et d’affection. Alors que Rihanna continue de vivre sa vie de grossesse sereine et la mieux habillée, et moi je retourne à mon entreprise ». La créatrice a également qualifié cette rumeur de « faux commérage fabriqué avec une intention malveillante » et a tenu à rappeler que Asap Rocky et Rihanna vivent actuellement « l’un des plus moments les plus beaux et les plus célébrés dans la vie ».