Qui est Amina Muaddi, la créatrice liée à la rumeur entre Rihanna et Asap Rocky?

La toile est déchaînée depuis ce matin, Asap Rocky aurait trompé Rihanna avec Amina Muaddi. Mais d’où vient cette rumeur et qui est Amina Muaddi.

Il aura fallu un tweet pour lancer une véritable tempête sur Twitter autour du couple de Rihanna et Asap Rocky, le père de son enfant à naître. En cause, Asap Rocky aurait trompé Rihanna avec Amina Muaddi. Tous les yeux sont rivés sur ce trio absolument inattendu pour les fans de la chanteuse qui vient de faire la couverture de Vogue. Pour ajouter au scandale de la tromperie, Amina Muaddi est elle-même en couple avec l’humoriste et comédien français Fary.

Les internautes n’ont pas perdu une seconde avant de se lancer dans la bataille pour défendre l’honneur de Rihanna, bientôt prête à accoucher. L’enquête est aussi lancée pour savoir qui est vraiment Amina Muaddi. Cette dernière est designer et a dessiné dernièrement les chaussures, bottes et sandales portées par de grandes stars dont Dua Lipa, Kendall Jenner mais aussi Rihanna. La designer définie en ce moment son style avec des talons pyramidaux.