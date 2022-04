Pourquoi y a-t-il des œufs et des lapins pour Pâques? Quatre questions pour les fêtes

Il est de tradition pour les enfants d’aller à la chasse aux œufs pour Pâques mais aussi de voir des lapins et de manger du chocolat, mais d’où viennent ses traditions autour de cette période de fête. Et surtout : quelle est la bonne orthographe pour « Pâques » ?

La fête de Pâques chez les chrétiens fait partie des fêtes les plus importantes de l’année, avant même Noël. Ses origines viennent de la « Pessah » qui célèbre la sortie d’Égypte du peuple hébreu. Chez les chrétiens, les fêtes de Pâques arrivent au moment de la résurrection de Jésus, trois jours après la Cène, le fameux jeudi saint. Jésus s’est retrouvé avec ses apôtres pour un dernier repas, avant d’être trahi le lendemain. Le samedi il est préparer et mis dans un tombeau par Marie-Madeleine entre autres. Quand les femmes reviennent le lendemain, le tombeau est ouvert, ne laissant que les linceuls.

« Pâques » ou « Pâque »

Les deux orthographes sont correctes mais la signification change. Comme vu juste avant, la Pâque (sans « s ») fait référence à la fête juive, la Pessah. La Pessah dure sept jours et célèbre le « passage » de la Mer rouge par le peuple hébreu. Avec un « s », Pâques désigne alors la fête chrétienne où Jésus sort de son tombeau après sa crucifixion. Plus communément maintenant Pâques est la fête païenne avec la fameuse chasse aux œufs, ses lapins et ses poussins jaunes et ses cloches.

Pourquoi une chasse aux œufs, le chocolat et les lapins ?

Tous les éléments gardent un semblant de symbolique. Les fêtes de Pâques s’étalent donc sur plusieurs jours, le jeudi saint, le vendredi où le Christ est crucifié puis sa mise au tombeau et enfin son retour. Les cloches font alors référence au vendredi, lorsqu’elles annoncent la mort du Christ. Les œufs font référence au Carême qui précède Pâques. Il est dans la tradition chrétienne, interdit d’en consommer durant cette période de jeûne. Les œufs étaient alors conservés pour les consommer plus tard. Pour ce qui est des lapins, c’est parce qu’ils annoncent le printemps et qu’ils sont adorables.