Léa Salamé donne son opinion sur l’éviction d’Anne-Sophie Lapix du débat de l’entre-deux-tours

Quelques jours après l’annonce des résultats du premier tour des élections présidentielles, Marine Le Pen et Emmanuel Macron ont fait pression tous les deux pour que la journaliste Anne-Sophie Lapix ne fasse pas partie des deux journalistes qui animeront le débat . Les candidats s’étaient déjà affrontés sur le plateau en 2017, et se souviennent durement des résultats catastrophiques pour eux de ce débat donnant un débat. La journaliste ne s’est pas exprimée mais son entourage a tout de même transmis son état d’esprit .

Après l’annonce de l’écartement de la journaliste, c’est finalement Léa Salamé qui a été retenue pour coanimer le débat avec Gilles Bouleau. Cette dernière a tenu à réagir et soutenir Anne-Sophie Lapix dans une interview accordée au Parisien. Gilles Bouleau déclare ce dimanche 17 avril en réaction aux propos de Jordan Bardella : « Ce n’est pas ce que j’ai perçu dans les interviews qu’Anne-Sophie a réalisées » et ajoute : « Qu’il ait une opinion, OK. Mais qu’il la déclare publiquement, je trouve ça plus dérangeant ». Léa Salamé rebondit et assure : « Cela m’a également gênée. Ce n’est pas aux politiques de donner sur un plateau télé un bon ou un mauvais point aux journalistes ».

Elles ont travaillé ensemble

À propos d’Anne-Sophie Lapix, la journaliste ajoute : « J’ai eu un immense plaisir à travailler avec elle sur Elysée 2022. Elle s’est mise en danger en acceptant de participer à cette émission politique alors qu’elle n’y était pas obligée. En plus d’être une excellente journaliste, c’est une femme courageuse et droite. On s’est longuement parlé cette semaine ».