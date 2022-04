Jacques Pradel : «Le crime n’est pas une idée neuve»

Il s’intéresse depuis plus de 30 ans au moment tragique du passage à l’acte et à ses ressorts. En télé, en radio et aujourd’hui pour le « Soir mag », Jacques Pradel accumule les dossiers sur de très nombreuses affaires criminelles. Elles servent de matériau à son nouveau livre. À le lire, on vérifie que la fameuse formule selon laquelle la réalité dépasse toujours la fiction est rarement prise en défaut.

On se dit parfois que vous auriez aimé être inspecteur ou détective privé…