Les 10 fruits et légumes qui vont booster votre printemps

Pourtant cette belle saison ne signifie pas forcément la superforme car nos organismes sont fatigués par l’hiver (et le Covid). Mais on se rassure, il y a mille et une manières de faire le plein d’énergie. L’alimentation peut nous y aider. Focus sur quelques fruits et légumes qui peuvent nous contribuer à ce que nous trouvions ou retrouvions la pêche !

Les asperges

Qu’elles que soient leurs couleurs, les asperges sont ces plantes cultivées depuis le XVe siècle pour leur saveur délicate. Outre leur goût, elles sont aussi excellentes pour la santé car elles contiennent de nombreuses vitamines et plus particulièrement les C, E, B9 et K. Ces légumes contiennent encore du magnésium essentiel à notre humeur ainsi que des antioxydants qui peuvent aider le corps à lutter contre de nombreuses maladies. On note que ce pouvoir antioxydant est plus élevé quand elles sont mangées crues. Les asperges sont riches en fer et en cuivre, contribuant à la bonne coagulation du sang et à son oxygénation.

Les radis rouges

Ils sont particulièrement riches en vitamine C : 27 Mg de vitamine C dans 100 g de radis rouges. Ces petits légumes contiennent aussi de la vitamine B9, du potassium et du magnésium. On prête à ces deux derniers éléments de nombreuses vertus : réduction du risque d’infarctus, de l’hypertension et des risques de maladies cardiovasculaires pour le potassium et diminution du stress pour le magnésium. Ainsi les radis rouges participent au support de nos systèmes immunitaire et nerveux. On les croque sans scrupule à toutes les heures du jour car ils sont pauvres en calories et rassasient. Idéal pour ceux et celles qui voudraient couper des sensations de faim.

Les épinards

Le personnage de dessins animés Popeye tire sa force des épinards car ce légume est très riche en fer. Mais pas seulement. Les épinards contiennent également les vitamines A, B9, C, K ainsi que des minéraux tels que le calcium, le potassium, le magnésium et des antioxydants. On les mange crus ou cuits pour stimuler son système immunitaire

Les petits pois

Quand on parle de fer, on pense aux épinards mais les petits pois en contiennent également en quantité. Quelque 100 g de ces petits légumes ronds apportent 10 % des apports journaliers en fer ! Ils contiennent aussi des vitamines B et C. Riches en fibres, ils sont des anti-constipants. Bonnes sources de bêtacarotène et de manganèse, ils permettent de lutter contre le stress oxydatif.

La laitue

En raison de leur concentration en fibres végétales, les salades vertes assurent un bon transit intestinal. Mais elles contiennent aussi les vitamines C, B3 et B9, ainsi que du potassium, phosphore, magnésium et calcium. On leur prête des vertus protectrices pour le cœur, la mémoire et le moral. Elles seraient aussi un somnifère naturel.

La rhubarbe

Ce sont les tiges de rhubarbe que l’on consomme et non les feuilles qui sont toxiques. Riches en fibres, elles sont excellentes pour le transit intestinal. Elles contiennent énormément de calcium (145 Mg pour 100 g de rhubarbe) ainsi que des polyphénols, ce qui en fait des excellents antioxydants. Elles sont une bonne source de vitamines C, K et de manganèse. On note qu’il y a quelques années, une étude menée à Singapour lui a prêté des vertus anticancer.

Le citron

Qui ne sait la haute teneur en vitamine C du citron qui doit nous inciter à commencer la journée en buvant un jus de citron dilué dans un peu d’eau chaude. Ce jus nous aide à lutter contre la fatigue tout en protégeant notre organisme contre le stress oxydatif

La pomme

« Une pomme par jour en forme toujours », dit le dicton. La sagesse populaire n’a pas tort car ce fruit est une excellente source de vitamine C et de pectine, une fibre qui réduirait le cholestérol dans le sang, apaiserait les intestins sensibles et participerait à la qualité de la flore bactérienne. En un mot, la pomme améliore la fonction digestive.

Les fraises

Elles sont aussi jolies et savoureuses que bonnes pour la santé ! Les fraises contiennent peu de calories mais beaucoup de vitamine C – plus qu’une orange – et de vitamine B9. Elles sont encore des sources de manganèse, calcium et magnésium. Fruits rouges, elles regorgent d’antioxydants.