«Son arrogance ne connaît aucune limite»: le prince Harry sous le feu des critiques

Ce mercredi, Harry s’est confié auprès de NBC sur cette escale surprise au château de Windsor. « C’était tellement bien de la voir », a confié le prince, ajoutant que même en habitant aux États-Unis, il s’assurait que sa grand-mère soit « protégée et qu’elle a les bonnes personnes autour d’elle ».

La semaine dernière, le prince Harry et Meghan Markle ont profité d’un voyage en Europe à l’occasion des Invictus Games aux Pays-Bas pour se rendre à Londres auprès de la reine Elizabeth II. Cela faisait plus de deux ans que le duc et la duchesse de Sussex n’avaient plus rendu visite à la souveraine ensemble.

Des propos qui ont fait bondir les spécialistes de la royauté britannique. Pour la journaliste et biographe Angela Levin, auteure notamment de « Harry : Conversations avec le prince », les affirmations de Harry sont « une insulte grossière à toute la famille royale, aux médecins royaux et à tous les assistants de Sa Majesté ». « En 15 minutes, Harry a estimé qu’il s’était assuré que la Reine était ‘protégée et avait les bonnes personnes autour d’elle’. […] Son arrogance ne connaît aucune limite », a-t-elle écrit sur Twitter ce mercredi.

Le responsable de la rubrique Royal du Evening Standard, Robert Jobson, s’est interrogé de savoir comment le prince Harry protégeait la reine Elizabeth II. « Je pense que vous constaterez que le prince Charles, les enfants de Sa Majesté et William font exactement cela et soutiennent la Reine, par des actions – et pas seulement par des mots », a-t-il écrit.

« Le Prince Harry dit qu’il s’assure que la Reine est ‘protégée’ et qu’elle est ‘entourée des bonnes personnes’! Pourtant, on ne l’a vu nulle part à la commémoration du Prince Philip. Il était occupé à parler à Oprah quand le Prince Philip était sur son lit de mort ! », a renchéri un autre journaliste royal, Peter Ford.