Le prince Harry se confie sur sa visite surprise à la reine Elizabeth II (vidéo)

Pour la première fois en plus de deux ans, le prince Harry et Meghan Markle ont rendu visite à la reine Elizabeth II. Le duc et la duchesse de Cambridge n’étaient en effet plus revenus ensemble en Europe depuis leur installation aux États-Unis, où ils vivent avec leurs deux enfants Archie et Lilibet.

Mais Harry et Meghan se trouvaient ces derniers jours en Europe pour les Invictus Games, qui se déroulent aux Pays-Bas, et que le prince a ouverts samedi dernier. L’occasion de faire une escale au château de Windsor.