Test du jeu vidéo Weird West

Un western, mais pas n’importe quel Grand Ouest. En effet, Weird West nous plonge dans un Ouest étrange dans lequel cow-boys, zombies et autres monstres s’affrontent. Cinq personnages sont proposés, chacun à l’histoire bien particulière et originale. Jane est la première protagoniste et doit traquer un gang de malfrats ayant tué son fils et kidnappé son mari. Les autres personnages sont tout aussi originaux et attachants, comme un Indien d’Amérique équipé d’un arc ou un cow-boy… à la tête de porc.