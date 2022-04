Si l’Elysée m’était conté (3): le perron le plus convoité

S’afficher sur le perron de l’Élysée, en haut des quelques marches synonymes de consécration ! Les deux finalistes de la campagne de 2022 – Macron/Le Pen – en rêvent cette semaine. La façade et la Cour d’honneur, où passe l’histoire de France en direct (en tout cas en partie), ne manquent pas d’allure, tout en équilibre et en clarté. L’adresse est-elle aussi prestigieuse que la Maison-Blanche ? Certes non, mais elle contribue au rayonnement de la République. L’architecture sert parfois la politique.