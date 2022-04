Elizabeth II a désormais une Barbie à son effigie (vidéo)

La maison Mattel vient de publier sa nouvelle création : une poupée Barbie à l’effigie de la reine Elizabeth II. Dans un communiqué de presse la société a expliqué vouloir créer cette poupée pour : « rendre hommage à Sa Majesté la Reine Elizabeth II, la monarque au règne le plus long de l’histoire britannique (…). Depuis son couronnement en 1953, elle mène sa vie de service public avec devoir et en faisant preuve d’efforts humanitaires, unifiant ainsi la nation dans la célébration, la réflexion et l’esprit de communauté. »

Créé pour l’anniversaire de la Reine ainsi que pour son jubilé de platine, cette poupée a été travaillée dans les moindres détails. Rien n’a été laissé au hasard. En plus d’une longue robe blanche et d’une écharpe bleue, elle porte une tiare inspirée de la Queen Mary Fringe Tiara, un bijou qui a appartenu à sa mère et sa grand-mère et qu’elle a porté le jour de son mariage avec le prince Philip, le 20 novembre 1947. À cela viennent s’ajouter deux broches, l’une rose et l’autre bleue, qui ont été modelés d’après celles que son père George VI et son grand-père George V lui ont offertes, explique Vanity Fair.