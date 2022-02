Des milliers de souvenirs pour le jubilé d’Elizabeth II imprimés avec une faute d’orthographe (photo)

À l’approche du jubilé de platine de la reine Elizabeth II, fleurissent dans les boutiques anglaises et sur internet des tasses, assiettes, borderies, etc à l’effigie de la souveraine. Des souvenirs qui se vendent souvent facilement. Enfin, pas tous.

Des fabricants chinois ont livré en Angleterre pas moins de 10.000 objets floqués en l’honneur des 70 ans de règle de la Reine, mais leurs marchandises contiennent une faute d’orthographe, rapportent la BBC et la Daily Mail notamment.

Une erreur qui coûte cher

En effet, au lieu d’imprimer « The Platinium Jubilee of Queen Elizabeth II », les concepteurs ont écrit « The Platinium Jubbly of Queen Elizabeth II ». Une erreur qui enlève toute la valeur de ces pièces souvenirs. Les 10.000 objets valent maintenant dix fois moins d’argent qu’initialement.

Au lieu de se retrouver exposés dans des boutiques, ces souvenirs mal imprimés ont été rachetés par un site anglais de liquidation (qui écoule des stocks de faillite entre autres), Wholesale Clearance, où ils sont proposés à 32.400 livres, soit environ 38.830 euros. Et le revendeur tente de jouer sur le côté unique de ces 10.000 pièces : « Qu’est-ce qui pourrait être plus unique que notre vaisselle imprimée en série limitée ? », a déclaré le patron du site, Karl Baxter. « C’est peut-être l’occasion de mettre la main sur un souvenir inédit pour une fraction du prix ». Pour Wholesale Clearance, « il y a un marché pour tout ». La société ne manque pas d’humour puisqu’elle a même proposé aux potentiels acheteurs de s’essayer à un concours de cassage d’assiettes.