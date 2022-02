Quand la styliste de la reine Elizabeth II lui a joué une farce

La styliste de la reine d’Angleterre vient de sortir ses mémoires auprès de la monarque. Le livre « The Other Side of the Coin », qui a été écrit avec l’accord de la reine Elizabeth II, regorge de petites anecdotes et d’histoires inconnues du grand public. Dans cet ouvrage, celle qui côtoie de près la Reine depuis 2002 n’a pas pu s’empêcher de révéler une blague qu’elle a lui a joué lors d’une tournée en Australie.

Pendant le voyage, la reine Elizabeth II avait fait part de son envie de voir un kookaburra, un martin-chasseur trapu mythique de la culture aborigène. Alors qu’Angela Kelly se promenait sur un marché à Sydney, elle est justement tombée sur une peluche ressemblant à s’y méprendre à un vrai kookaburra. L’habilleuse a alors décidé de l’acheter pour l’offrir la reine.

Lorsque la styliste est rentrée à la maison du Gouverneur, et a décidé de mettre la peluche dans une cage sur le balcon de la chambre de la Reine. Angela Kelly a ensuite prévenu Elizabeth II qu’un « oiseau gris étrange » était présent. « La reine a regardé dehors et a crié « C’est un kookaburra ! » Je suis allée ouvrir les portes de la cage et elle a crié « Non ! Ne faites pas ça ! Il va s’envoler ! ». En un éclair elle était derrière moi. Je me suis tournée vers Sa Majesté tout en essayant de garder un visage impassible, je lui ai dit le plus sérieusement du monde qu’il était mort » raconte Angela Kelly. La monarque l’a alors regardé avec un regard « horrifié ».

« Vous êtes virée ! »

Ni tenant plus, Angela Kelly lui a vite avoué que c’était bien une plaisanterie. La reine Elizabeth II lui a alors répondu : « Vous êtes virée ! ». Heureusement pour Angela Kelly cette phrase fut aussi une blague, puisqu’elle travaille encore aux côtés de la monarque. Après cette frayeur, la styliste rapporte que la Reine est ensuite allée raconter ce qu’il venait de se passer à son époux !