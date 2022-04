Un enseignant laisse les robinets d’une piscine ouverts pendant deux mois pensant prévenir des infections au Covid-19

La facture était un peu trop conséquente pour la consommation habituelle d’un des collèges de la municipalité de Yokosuka au Japon. En effet, entre fin juin et septembre, un des enseignants de l’établissement s’est mis en tête de laisser les vannes de la piscine ouvertes en permanence entre la fin juin et le mois de septembre, y compris donc pendant les vacances scolaires.

Au total, ce sont plus de 4.000 mètres cubes d’eau qui ont été « consommés », soit l’équivalent de 11 fois la piscine concernée, rapporte Belga. Le collège a donc été facturé de l’équivalent de 25.000 euros. Akira Kojiri, un responsable du rectorat local rapporte que l’enseignant en charge de la piscine avait fait un lien entre le chlore et le système de filtration de l’eau pour sa préservation et « s’est mis dans la tête qu’un apport continu en eau accomplirait aussi cette tâche (de préservation de l’eau, ndlr) et aiderait même à protéger du Covid ».