Cafouillage sur TF1, France 2 et BFMTV lors de la soirée électorale: les chaînes de télévisions ne suivaient pas la bonne voiture (vidéos)

Emmanuel Macron ou Jean Castex, les chaînes n’ont pas suivi la bonne voiture ce qui les a conduits tout droit à Matignon et non sur le Champ de Mars.

Pendant le direct sur France 2, Anne-Sophie Lapix a coupé la parole à Christian Jacob pour voir quelques images du cortège à moto qui suivait supposément Emmanuel Macron. Les journalistes à moto se sont finalement retrouvés à Matignon. Les journalistes ont d’ailleurs commenté ce passage : « Emmanuel Macron se dirige vers le Champ de Mars, mais il prend un chemin assez particulier puisque là on traverse la rue de Varenne. Si vous connaissez Paris, ce n’est pas vraiment le chemin direct pour aller de l’Élysée au Champ de Mars ». Cependant ce parcours particulier n’a pas inquiété les journalistes qui assurent : « Ce qui est sûr, c’est que le président est devant nous dans sa voiture ».

Erreur de route hier sur les chaînes qui couvraient la soirée des résultats. TF1, France 2 et BFMTV ont fait erreur sur les voitures qu’ils filmaient alors que le président devait se rendre sur le Champ de Mars devant la Tour Eiffel. Alors que les motards et cameramans slalomaient entre les voitures pour suivre le convoi du candidat désormais président, Emmanuel Macron, ils se sont finalement retrouvé à suivre Jean Castex.

Mais quelques secondes plus tard, Jeff Witterberg déclare : « Alors là, vous allez peut-être trouver la situation un peu bizarre. La voiture qu’on a suivie en fait, on a peut-être été leurrés, c’était le cas il y a cinq ans, n’était pas celle du président, mais celle du Premier ministre se rendant à Matignon », rire sur le plateau et Laurent Delahousse ajoute : « Ça ne valait pas le coup de couper Christian Jacob ».

La même scène a été observée du côté de BFMTV. Anthony Lebos lance : « Je crois qu’on passe devant Matignon, direction Champ de Mars », et ajoute : « Emmanuel Macron devait aller à droite, il a été à gauche… où va-t-il ? ». Et Apolline de Malherbe assure : « Il est devant Matignon, si je vous arrête un instant. Il est en train de rentrer dans la cour de Matignon, où il va donc visiblement commencer à saluer Jean Castex (…). C’est un imprévu, c’est rarissime de voir le président de la République se rendre à Matignon (…) En réalité, le premier cortège suivi était celui de Jean Castex ».