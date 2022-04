La mère de Chris Rock réagit à la gifle de Will Smith: «Quand il a frappé Chris, il nous a tous frappés»

Chris Rock garde le silence sur la gifle et compte bien être payé pour s’exprimer mais sa mère a pris la parole. Plusieurs semaines après l’incident qui a secoué le milieu du cinéma, Rose Rock, la mère de l’humoriste a décidé de prendre la parole. Lors de la cérémonie des Oscars, Will Smith s’était levé et a giflé Chris Rock après que ce dernier a fait une blague sur l’alopécie de Jada Pinkett Smith.

Rosa Rock a tenu à saluer la réaction de son fils après coup, en gardant son calme et en reprenant le cours de la cérémonie. Cependant, elle ne comprend pas le comportement de Will Smith et lui reproche de ne pas avoir cherché à contacter Chris Rock personnellement. Elle lance d’ailleurs à l’intention de l’acteur : « Vous avez réagi à votre femme qui vous regardait de travers et vous lui avez fait plaisir, elle était morte de rire quand c’est arrivé ». Elle ajoute : « Je ne lui enlèverais pas son prix, et je ne vois pas comment ils auraient pu le faire sortir sans perturber la soirée. Mais je me sens vraiment mal qu’il ne se soit jamais excusé. Je veux dire que son équipe a écrit un article disant « Je m’excuse auprès de Chris Rock », mais quand il se passe quelque chose de personnel comme ça, on tend la main, on le fait personnellement… », conclut-elle.

Depuis l’incident, l’Académie des Oscars a annoncé que Will Smith était interdit de cérémonie pour 10 ans. De son côté, Chris Rock garde le silence.