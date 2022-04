Chris Rock est prêt à parler de la gifle de Will Smith à une condition

On pourrait penser que les choses se calmeraient avec le temps. Le 27 mars dernier, lors de la cérémonie des Oscars, l’acteur Will Smith s’est levé et a giflé l’humoriste Chris Rock après que ce dernier a fait une blague sur l’alopécie de Jada Pinkett Smith. Le geste avait surpris et scandalisé l’assemblée. Plusieurs personnalités se sont exprimées sur le sujet mais Chris Rock était resté plutôt silencieux.

Will Smith de son côté s’est rapidement excusé, déclarant : « J’ai dépassé les bornes et j’ai eu tort. Je suis embarrassé et mes actions ne sont pas représentatives de l’homme que je veux être. Il n’y a pas de place pour la violence dans un monde d’amour et de gentillesse ». L’acteur a aussi annoncé sa démission des Oscars. L’Académie l’a d’ailleurs banni pour 10 ans.